Cidade chinesa organiza milhões de exames após aumento de casos de covid-19

A cidade chinesa de Xi'an começou a testar milhões de moradores nesta terça-feira (21) após a detecção de mais de 40 novos casos de covid-19 antes de uma temporada de viagens.



A China, onde o vírus foi detectado há dois anos, conseguiu erradicar quase por completo os contágios desde meados de 2020 com fortes restrições fronteiriças e medidas rígidas ao detectar qualquer contágio.



Porém, o surgimento da variante delta há alguns meses prejudicou a estratégia "covid zero" aplicada por Pequim, com a detecção de pequenos, mas recorrentes, focos em várias cidades do país.



Xi'an, uma cidade histórica do noroeste do país com 13 milhões de habitantes, registrou 42 novos casos na terça-feira, o que elevou o total de infecções desde 9 de dezembro a 91, segundo o balanço da comissão provincial da saúde.



As autoridades locais fecharam escolas e centros recreativos internos. Também incentivaram os moradores a evitar sair e se reunir em grandes grupos. Além disso, milhões de pessoas passam por testes de covid-19 para conter a propagação.



O museu que abriga o famoso Exército de Terracota, o mausoléu de 2.000 anos do primeiro imperador chinês, informou em um comunicado que suspendeu as atividades no domingo.



A cautela das autoridades chinesas diante de qualquer caso do vírus aumentou com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim em fevereiro e da celebração do Ano Lunar, com muitas viagens através do país.