Costa Rica e ONU enfatizam necessidade de financiamento para recuperação da América Latina

A Costa Rica e a Organização das Nações Unidas (ONU) destacaram nesta segunda-feira (20) em San José que a América Latina e o Caribe precisam de financiamento para superar a crise econômica que atravessam alguns de seus países por conta da pandemia de covid-19.



O presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, e a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, se reuniram para analisar aspectos que permitem acelerar a recuperação da região, após quase dois anos de pandemia.



"Para que os países se recuperem, é necessário um financiamento flexível em condições preferenciais", declarou o governo da Costa Rica em um comunicado após a reunião.



A Costa Rica propôs a Mohammed um plano para promover a recuperação econômica, a proteção social e o empoderamento feminino e a inclusão produtiva com financiamento internacional, embora nenhum detalhe tenha sido revelado.



"A pandemia causou uma crise global incalculável e exacerbou a desigualdade, a pobreza e a exclusão. Por isso, mais do que nunca, a nossa região pode trabalhar com a sua diversidade, como um espaço unido, na procura de soluções inovadoras e solidárias", afirmou Alvarado.



"De nossa parte, continuaremos pressionando por uma mudança na arquitetura financeira nos próximos anos. Se você quer paz, precisa investir no desenvolvimento", respondeu Mohammed, ex-ministra do Meio Ambiente da Nigéria.



A vice-secretária-geral acrescentou que é importante balizar a rota de financiamento e que "a região começa a pensar no desenho de instrumentos particulares de promoção do desenvolvimento da área".



A Costa Rica defende o chamado Fundo de Alívio à Economia Covid-19 (FACE), proposta que apresentou à comunidade internacional em setembro de 2020.



Naquela época, Alvarado falava de um "fundo extraordinário de apoio de meio trilião de dólares, financiado com 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) das maiores e mais fortes economias do mundo [aquelas que representam 80% do PIB mundial]".