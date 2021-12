Corpos de 6 migrantes mortos em acidente no México são repatriados

Os restos mortais de dois migrantes da Guatemala e quatro da República Dominicana que morreram em um acidente rodoviário em 9 de dezembro no México foram entregues às suas famílias nesta segunda-feira (20) para sua repatriação, informaram as autoridades locais.



A promotoria do estado de Chiapas, no sul do México, onde ocorreu a tragédia, informou que até o momento houve 10 corpos repatriados após o acidente que deixou 56 mortos.



"Eles o levaram, nunca mais vou vê-lo", gritou Ângela Ortiz do lado de fora do serviço forense, que viajou dos Estados Unidos, onde mora, para reivindicar os restos mortais do sobrinho de 23 anos.



A promotoria especificou que 17 corpos permanecem nos serviços forenses das cidades de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá e Pijijiapan.



Os primeiros quatro corpos de migrantes mortos no acidente foram repatriados no domingo para uma base militar na capital da Guatemala.



A tragédia de 9 de dezembro ocorreu depois que um trailer que transportava clandestinamente cerca de 160 migrantes irregulares colidiu com uma ponte de pedestres em uma rodovia em Chiapas.



Este estado, na fronteira com a Guatemala, é o principal ponto de acesso para migrantes sem documentos, que são transportados em condições desumanas nesses caminhões para o norte do país por traficantes de seres humanos.



A tragédia aconteceu depois da reativação de um polêmico programa dos Estados Unidos que obriga os migrantes a esperar no México por uma resposta aos seus pedidos de asilo.



Mais de 190.000 pessoas sem documentos foram detectadas no México entre janeiro e setembro, o triplo do número de 2020. Cerca de 74.300 foram deportados.