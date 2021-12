Wall Street fecha em baixa após más notícias sobre pandemia

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, após más notícias sobre a pandemia e um revés de Joe Biden no Congresso.



O Dow Jones perdeu 1,23%, a 34.932,16 pontos, e o índice Nasdaq, 1,24%, a 14.980,94 unidades. O S&P; 500 caiu 1,14%, a 4.568,02.



"As incertezas sobre o impacto final da variante Ômicron continuam", resumiram analistas da Schwab. A Ômicron "adiciona incertezas sobre as taxas de juros", explicou Sam Stovall, estrategista-chefe da CFRA.



A disseminação da nova variante faz pesar o risco de uma desaceleração econômica, que viria acompanhada de inflação, uma vez que agravaria os problemas na rede de abastecimento.



O Federal Reserve "está um pouco encurralado", acredita Stovall. "A inflação será um problema em ambos os casos": se a economia se recuperar, ou se continuar sendo prejudicada pela nova variante, "o que poderia obrigá-lo a subir as taxas".



Soma-se à pandemia o revés sofrido pelo presidente Biden no Congresso, onde seu maciço plano social e ambiental parece estar perto de fracassar completamente pela falta de um voto de seu próprio campo.



Rivian



CERNER



TESLA MOTORS



Lucid Group



ORACLE