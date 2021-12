Londres cancela eventos de ano-novo devido a variante

A capital do Reino Unido irá cancelar as festividades previstas para o ano-novo, ante o aumento das infecções pela variante Ômicron do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o prefeito de Londres, Sadiq Khan.



"Com infecções em níveis recorde em nossa cidade e no Reino Unido, estou determinado a fazer tudo o que puder para reduzir a disseminação da nova variante e garantir que nossos serviços (de saúde pública) não fiquem saturados neste inverno", disse Khan.



"Isso significa que não iremos mais sediar a comemoração planejada para 6.500 pessoas em Trafalgar Square", anunciou o prefeito. "Será bastante decepcionante para muitos londrinos, mas temos que tomar as medidas adequadas para reduzir a disseminação do vírus."



Com o cancelamento das festividades, Londres segue os passos de Paris, a qual anunciou neste sábado que cancelaria a queima de fogos e os shows programados para a avenida Champs-Elysées na virada do ano.