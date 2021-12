Naufrágio em Madagascar deixa ao menos 17 mortos e 60 desaparecidos

Ao menos 17 pessoas morreram ao naufragarem nesta segunda-feira (20) em uma embarcação na costa nordeste de Madagascar, onde continua a busca por quase 60 desaparecidos, informaram as autoridades marítimas.



"Cento e trinta passageiros estavam a bordo e 45 deles foram resgatados até agora", afirmou o capitão do navio Jean Edmond Randrianantenaina, diretor-geral da Agência Portuária Marítima e Fluvial (APMF).



"As buscas continuam para encontrar os outros", acrescentou. Segundo o diretor da APMF, muitos residentes locais participaram das operações de resgate.



O barco "não tinha autorização para embarcar passageiros, mas fez isso clandestinamente", acrescentou. Saiu de Antanambe, no nordeste desta ilha africana.



O barco era de carga e se dirigia a Soanierana-Ivongo, cerca de 100 km mais ao sul.



"Segundo um relatório inicial dos nossos agentes no local, o motor teve um problema técnico", explicou Adrien Fabrice Ratsimbazafy, representante da APMF em Soanierana-Ivongo.



"O barco estava à mercê das ondas e encalhou em um recife", disse.



Uma equipe de guardas se dirigiu ao local do acidente e as autoridades abriram uma investigação nesta mesma segunda-feira para esclarecer o ocorrido.