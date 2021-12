O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (20) que os automóveis que serão vendidos no país a partir de 2023 terão que consumir muito menos combustível do que os que são comercializados atualmente, na última aposta do presidente Joe Biden para combater a mudança climática.



"Nós acompanhamos a ciência, ouvimos as partes interessadas e estabelecemos normas sólidas e rigorosas que reduzirão energicamente a poluição que afeta as pessoas e o nosso planeta e ao mesmo tempo as famílias economizarão dinheiro", informou a Agência de Proteção Ambiental (EPA).