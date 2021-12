Número de migrantes irregulares que retornaram a Cuba cresceu 9 vezes em 2021

O número de migrantes irregulares que retornaram à Cuba cresceu mais de 9 vezes este ano, de 154 em 2020 - em meio ao fechamento generalizado da fronteira devido à pandemia - para 1.441 em 2021, informou o jornal oficial Granma nesta segunda-feira (20).



"Em geral, houve um aumento notável na imigração irregular e nos retornos" este ano, disse o jornal, observando o retorno de 77 pessoas no fim de semana passado, vindas do México.



Trata-se de 52 homens e 25 mulheres que voltaram por via aérea. "Alguns saíram legalmente e outros ilegalmente por mar, e foram detidos pelas autoridades mexicanas em sua tentativa de chegar ilegalmente aos Estados Unidos", disse a agência estatal de notícias cubana (ACN).



Além do México, as Bahamas, as Ilhas Cayman, os Estados Unidos, a República Dominicana e o Panamá, são os países que devolveram migrantes este ano, segundo os acordos existentes, disse a ACN.



A atual crise econômica que Cuba atravessa favorece um maior fluxo migratório, em busca de melhores perspectivas, especialmente entre os jovens.



Além disso, a pandemia da covid-19 interrompeu os fluxos migratórios no ano passado com o fechamento das fronteiras, que foram reabertas em 2021.



Mais de 2 milhões de cubanos vivem em 40 países, mas a grande maioria deles está nos Estados Unidos.



Cuba e os Estados Unidos assinaram acordos de imigração em 1994-95, segundo os quais Washington prometeu conceder 20.000 vistos anuais de imigração aos cubanos e devolver todos aqueles que forem interceptados no mar ou na base naval dos Estados Unidos em Guantánamo.