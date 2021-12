UE autoriza Novavax como quinta vacina contra a covid-19

A Comissão Europeia autorizou nesta segunda-feira (20) a vacina anticovid do laboratório americano Novavax, tornando-se o quinto imunizante de uso oficial contra o coronavírus na União Europeia (UE).



"Em um momento em que a variante ômicron se espalha rapidamente e em que precisamos intensificar a vacinação e a administração de reforços, me sinto particularmente satisfeita pela autorização da vacina Novavax, neste dia", declarou em um comunicado a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.



A autorização por parte da Comissão Europeia aconteceu pouco depois que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu sua aprovação à vacina da Novavax.



As outras são as vacinas da Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson.;



Novavax