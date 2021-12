Cinco civis e um militar morrem em ataque rebelde na República Centro-Africana

Cinco civis e um soldado morreram durante um ataque armado no noroeste da República Centro-Africana, cenário cada vez mais frequente de combates entre grupos rebeldes e o exército, informou o vice-prefeito da região.



No domingo, "os rebeldes atacaram posições das forças centro-africanas e entraram na cidade" de Mann, 600 km ao noroeste da capital Bangui, informou Jean Ulrich Sembetanga.



"O saldo é de cinco civis, um soldado centro-africano e um rebelde mortos", disse Sembetanga à AFP.



O vice-prefeito acusou os rebeldes das 3R (Regresso, Reclamação, Reabilitação), grupo composto principalmente por membros da etnia fulani (também chamados "peul"), que são muito fortes no noroeste da República Centro-Africana.



Em 28 de novembro, cerca de 30 civis e dois militares morreram em ataques cometidos por este grupo rebelde, segundo as autoridades.



Classificado pela ONU como o segundo país menos desenvolvido do mundo, a República Centro-Africana está imersa em uma sangrenta guerra civil desde um golpe de Estado em 2013.