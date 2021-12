Rússia expulsa dois diplomatas alemães

A Rússia expulsou nesta segunda-feira (20) dois diplomatas alemães em resposta a uma medida semelhante adotada na semana passada pela Alemanha, que acusa Moscou de ter ordenado o assassinato de um opositor checheno em 2019 em Berlim.



"A parte russa rejeita categoricamente as acusações sem fundamentos e desconectadas da realidade sobre o envolvimento de estruturas estatais neste crime", indicou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado, no qual anunciou a expulsão dos dois diplomatas.



A chancelaria disse que informou o embaixador alemão que dois funcionários de sua delegação foram declarados 'persona non grata', sem especificar quando deverão abandonar o país.



Na nota, a chancelaria russa expressou também seu "firme protesto" pela expulsão da Alemanha de dois diplomatas russos na semana passada.



Berlim respondeu nesta segunda-feira a Moscou afirmando que a decisão "vai pesar nas relações bilaterais" e classificou a medida como "completamente injustificada".



Na quarta-feira, um tribunal de Berlim condenou o cidadão russo Vadim Krasikov, conhecido como Vadim Sokolov, à prisão perpétua após ser declarado culpado de matar a tiros o opositor checheno Tornike Kavtarashvili, de 40 anos, em um parque de Berlim.



O assassinato foi uma "retaliação" por ser um opositor ao Kremlin, afirmou o juiz Olaf Arnoldi.



A Alemanha já expulsou dois diplomatas russos depois do assassinato, em protesto pelo que criticou como uma falta de cooperação com a investigação.