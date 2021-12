Aliados ocidentais de Hong Kong expressam 'profunda preocupação' após eleições

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia expressaram nesta segunda-feira (20) sua "profunda preocupação" com as novas regras eleitorais em Hong Kong, impostas por Pequim, um dia após eleições legislativas marcadas por uma participação historicamente baixa.



A China exerce uma política de repressão contra a oposição em Hong Kong depois das gigantescas manifestações pró-democracia de 2019.



Pequim impôs uma lei nacional de segurança que criminaliza muitos dissidentes e estabeleceu novas normas para eleições "só para patriotas", reduzindo as cadeiras eleitas de forma direta e controlando quem pode se candidatar.



No domingo ocorreram as primeiras eleições sob essa regulamentação, para eleger os membros do Conselho Legislativo ("LegCo"). A participação foi de 30%, a mais baixa desde que a cidade passou do comando britânico para o chinês em 1997.



"Nós, os ministros das Relações Exteriores da Austrália, Canadá, Nova Zelândia e do Reino Unido, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, vendo os resultados das eleições do Conselho Legislativo de Hong Kong, expressamos nossa profunda preocupação diante da erosão dos elementos democráticos do sistema eleitoral", disseram os aliados em um comunicado conjunto.



"Essas mudanças eliminam qualquer oposição política significativa", acrescentaram.