Agência reguladora europeia autoriza vacina anticovid da Novavax

Ampolas da vacina da Novavax (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta segunda-feira (20/12) a vacina anticovid do laboratório americano Novavax, que utiliza uma tecnologia mais convencional que as empregadas pelos outros fármacos já autorizados, o que poderia reduzir o ceticismo entre os não vacinados.Com a aprovação, a vacina é a quinta "recomendada na União Europeia para prevenir a covid-19 entre as pessoas com mais de 18 anos", destacou a EMA em um comunicado.Em junho, a farmacêutica americana Novavax disse que sua vacina experimental contra a COVID-19 havia apresentado eficácia de 90,4% em um amplo estudo de fase 3 conduzido nos EUA e no México, envolvendo 29.960 voluntários.