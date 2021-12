Organização anuncia adiamento do Fórum Econômico Mundial de Davos

O Fórum Econômico Mundial, previsto para acontecer de 17 a 21 de janeiro em Davos, Suíça, foi adiado devido à variante ômicron da covid-19, informaram os organizadores do evento em um comunicado.



A reunião com representantes do mundo dos negócios, da política e da diplomacia deveria acontecer no início do verão (hemisfério norte). No ano passado, o evento foi cancelado devido à pandemia.



O WEF (sigla em inglês) decidiu organizar sessões virtuais com o título "o estado do mundo", que devem permitir "formular soluções para os problemas mais urgentes no mundo".



"As condições atuais da pandemia tornam muito difícil a organização de uma reunião mundial presencial", afirma o comunicado.



Desde sua primeira detecção na África do Sul em novembro, a variante ômicron da covid-19 já foi identificada em dezenas de países. Várias nações retomaram restrições de viagens e outras medidas.



Embora não pareça mais grave que a variante delta - que continua sendo a cepa dominante -, a ômicron parece ter uma preocupante resistência às vacinas e uma transmissibilidade maior, segundo os dados preliminares.