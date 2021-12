Mais de 50.000 desabrigados por inundações na Malásia

Mais de 50.000 pessoas ficaram desabrigadas na Malásia e pelo menos sete morreram após as maiores inundações registradas em vários anos no país do sudeste asiático, informaram as autoridades nesta segunda-feira.



As chuvas torrenciais do fim de semana provocaram inundações em várias cidades, bloquearam vias importantes de tráfego e deixaram os passageiros retidos em seus veículos durante várias horas.



Os desabrigados superavam 51.000 nesta segunda-feira, de acordo com um balanço oficial, sendo 32.000 no estado de Pahang, na região leste da Malásia.



O estado mais rico e populoso, Selangor, onde fica a capital Kuala Lumpur, também foi afetado, mas com menos consequências que outras regiões.



Sete pessoas morreram, informou o jornal The Star, mas o número de vítimas pode aumentar.



O primeiro-ministro Ismail Sabri Yakob afirmou que o estado de Selangor registrou em apenas um dia o equivalente a um mês de chuvas.