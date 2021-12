O número de mortos na passagem do tufão mais forte a afetar as Filipinas este ano subiu para 375, informou nesta segunda-feira (20) a polícia, enquanto as autoridades intensificam os esforços para levar alimentos e água às ilhas devastadas.



Ao menos 500 pessoas ficaram feridas e 56 desapareceram na passagem do tufão Rai, que devastou o sul e centro do arquipélago, segundo a polícia.