Petróleo tem queda de 5% por temores sobre demanda com avanço da variante ômicron

Os preços do petróleo registravam queda nesta segunda-feira (20), afetados pelas preocupações a respeito da demanda diante do avanço da variante ômicron da covid-19 e das restrições sanitárias.



Às 9H10 GMT (6H10 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuava 5,11%, a 69,79 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para janeiro cedia 5,67%, a 66,84 dólares.



Desde sua primeira detecção em novembro no sul da África, a variante ômicron já foi identificada em dezenas de países, que retomaram restrições de viagens e outras medidas.



Embora não pareça ser mais grave do que a variante delta - que ainda é a cepa dominante - a ômicron parece ter uma preocupante resistência às vacinas e uma transmissibilidade maior, de acordo com dados preliminares.



"Para o petróleo, tudo passa pelas preocupações sobre a demanda agora mesmo", declarou à AFP Fawad Razaqzada, analista da ThinkMarkets.



"As restrições de viagens afetam grande parte da Europa e existe a possibilidade de que mais medidas sejam anunciadas nos próximos dias", acrescentou.



"Os investidores não têm outra opção a não ser vender o petróleo, assim como as ações dos setores de energia e viagens", completou.