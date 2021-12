Acidente de ônibus deixa nove mortos e 16 feridos na Amazônia equatoriana

Um acidente de ônibus na Amazônia equatoriana deixou pelo menos nove mortos e 16 feridos, informou neste domingo (19) o Serviço Integrado de Segurança ECU911.



Até o momento foram registradas "nove pessoas mortas, além de 16 feridas", segundo comunicado do serviço, que não deu mais detalhes sobre o ocorrido.



O acidente aconteceu em uma estrada próxima da comunidade de Rio Colorado, na província amazônica de Morona Santiago, sudeste do país e fronteira com o Peru.



O ônibus local fazia a rota da capital Macas até Taisha, segundo as equipes de emergência.



O ônibus caiu de um barranco, de acordo com imagens divulgadas pelo ECU911.



Na semana anterior, na mesma província, outro veículo capotou, deixando 18 mortos e 25 feridos.



Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Equador.



Entre janeiro e novembro de 2021 foram registrados 19.337 acidente de trânsito, que deixaram 15.801 feridos e 1.888 mortos, segundo estatísticas da Agência Nacional de Trânsito (ANT) do Equador.