Chefe da ONU chega ao Líbano para mostrar 'solidariedade' em meio a crise

O Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, começou neste domingo (19) uma visita de três dias ao Líbano para mostrar sua "solidariedade" em face de uma crise econômica e financeira sem precedentes.



"Se há um termo que caracteriza minha visita, é a palavra solidariedade", declarou Guterres ao chegar a Beirute, segundo a ONU.



Na quinta-feira, Guterres pediu que os legisladores libaneses se unam para encontrar soluções para a crise do país, uma das piores desde 1850, de acordo com o Banco Mundial.



As divisões entre os líderes políticos "paralisaram as instituições, impossibilitando a conclusão de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, a implementação de planos econômicos eficazes e a criação de condições adequadas para que o país comece a erguer a cabeça", disse ele em uma entrevista coletiva na quinta-feira.



Além da crise económica, a paralisia política impede o lançamento das reformas necessárias, num contexto em que mais de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza.



O governo libanês não se reúne desde meados de outubro, em meio a divisões políticas sobre o trabalho de um juiz que investiga a explosão no porto de Beirute em agosto de 2020, que deixou pelo menos 215 mortos, 6.500 feridos e destruiu áreas inteiras da capital.