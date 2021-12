Países islâmicos se reúnem para discutir ajuda ao Afeganistão

Representantes de 57 países islâmicos se reuniram no Paquistão, neste domingo (19), para discutir o envio de ajuda humanitária para o Afeganistão, em um teste para as relações diplomáticas de seus novos governantes talibãs.



Esta reunião da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) é a maior conferência sobre o Afeganistão desde que os talibãs retomaram o poder em agosto passado. As ofertas de ajuda devem ser divulgadas hoje à noite.



Depois da queda do governo apoiado pelos Estados Unidos, bilhões de dólares em ajuda e outros recursos foram congelados pela comunidade internacional.



A ONU advertiu que o Afeganistão está à beira da pior emergência humanitária do mundo, com falta de alimentos, combustível e dinheiro. E, para agravar um quadro já dramático, este país de 38 milhões de habitantes espera um inverno rigoroso.



O ministro das Relações Exteriores dos talibãs, Amir Khan Muttaqi, participa do encontro, junto com enviados de Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia e ONU, além de países islâmicos.



Até o momento, nenhum país reconheceu formalmente o governo talibã, e os diplomatas enfrentam agora a delicada tarefa de canalizar ajuda para o Afeganistão sem fortalecer os radicais islâmicos.



O chanceler paquistanês, Shah Mahmood Qureshi, declarou que este encontro tem como objetivo ajudar "o povo do Afeganistão", e não "um grupo particular".



Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram os únicos países a reconhecerem o governo talibã anterior, que vigorou de 1996 a 2001.