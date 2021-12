Inundações na Malásia deixam 22.000 desabrigados

Mais de 22.000 pessoas foram levadas para abrigos, neste domingo (19), na Malásia, em meio às piores inundações este ano no país.



De acordo com informações publicadas no site do governo, as 22.000 vítimas das enchentes se concentram em oito estados e territórios, 10.000 delas somente no estado de Pahang.



Mais de 5.000 pessoas fugiram de suas casas no estado de Selangor, na fronteira com a capital do país, Kuala Lumpur.



"Em Selangor, a situação foi uma surpresa, porque na temporada de monções raramente acontecem inundações", disse o primeiro-ministro Ismail Sabri Yaakob em entrevista coletiva na noite de sábado (18).



O governo relatou que, hoje pela manhã, o nível da água superou os níveis considerados perigosos em seis estados do centro e do nordeste do país.



Dezenas de rotas de ônibus da capital e da zonas metropolitana foram canceladas, e o serviço de trem para o porto de Klang foi suspenso.



Embora o tempo tenha melhorado em algumas áreas, o Departamento de Meteorologia alertou que continuará chovendo em partes de Pahang.



As fortes chuvas que começaram na sexta-feira (17) causaram o transbordamento de rios, inundando áreas urbanas e bloqueando estradas. Milhares de motoristas ficaram presos nas vias.



Este país tropical do Sudeste Asiático costuma ter uma temporada de monções no final do ano, fenômeno o que obriga a evacuações em massa.