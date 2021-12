Dois foguetes Katyusha alvejaram na madrugada de domingo a ultra-segura Zona Verde em Bagdá, que abriga a embaixada dos Estados Unidos, disseram as forças de segurança do Iraque em um comunicado.



"O primeiro foi abatido no ar por baterias de defesa C-RAM e o segundo caiu em uma praça, danificando dois veículos", disse a nota.



Anteriormente, uma fonte da segurança havia dito à AFP que dois foguetes foram derrubados perto da embaixada dos EUA.