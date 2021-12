Protestos contra passaporte sanitário continuam na França após novos anúncios do governo

Milhares de manifestantes foram às ruas da França neste sábado (18) para protestar contra o passaporte sanitário pela 23ª vez consecutiva, um dia depois que o governo anunciou mudanças nesta medida para incentivar a vacinação contra a covid-19.



As autoridades estimaram que 25 mil pessoas (5 mil em Paris) se manifestaram neste sábado em toda a França, contra 20 mil na semana passada.



Essas mobilizações, iniciadas em meados de julho, começaram a enfraquecer em agosto, após um pico de 237 mil manifestantes.



O primeiro-ministro Jean Castex anunciou na sexta-feira que o passaporte de saúde se tornará um "passaporte de vacinação" no início de 2022, que será necessário para ingressar em restaurantes, espaços culturais e de lazer.



Para ter acesso a esses locais, um teste negativo para coronavírus não servirá mais, como antes. Será necessário demonstrar ter o esquema vacinal completo (ou ter se curado da covid-19) e mais a dose de reforço.



A Direcção-Geral da Saúde francesa estima que mais de 51 milhões de pessoas completaram a vacinação, o que equivale a 76,3% da população.



A autoridade contabilizou 58.536 novos casos de covid-19 nas últimas 48 horas. No total, 121.418 pessoas morreram pela doença na França.