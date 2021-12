O ministro britânico David Frost, que liderava as negociações do Brexit com Boris Johnson, está deixando o governo, de acordo com o The Mail on Sunday.



O jornal, que cita um alto funcionário do gabinete como fonte, disse que Frost deixará seu cargo em janeiro de 2022 por uma "decepção" com os rumos da política governamental, no que seria mais um revés para o enfraquecido Johnson.