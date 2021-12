Inundações deixam milhares de deslocados na Malásia

Milhares de pessoas foram evacuadas na Malásia devido às enchentes, após dois dias de fortes chuvas, disseram as autoridades neste sábado (18), prometendo esforços rápidos para ajudar os necessitados.



Várias zonas do país foram surpreendidas pelas inundações que começaram na sexta-feira, alagaram áreas urbanas e cortaram as principais estradas.



Inundações são comuns nesta época do ano na Malásia, um país do sudeste asiático com clima tropical.



Mais de 3.500 pessoas foram evacuadas da região mais rica do país, Selangor, quando uma previsão do tempo "anormal" foi detectada, de acordo com o chefe do seu governo, Amirudin Shari.



O Departamento Meteorológico alertou que as fortes chuvas vão continuar em 12 das 16 regiões do país durante o domingo.



O primeiro-ministro, Ismail Sabri Yaakob, mobilizou o exército, a polícia e outras forças de segurança para evacuar rapidamente os habitantes dessas áreas.



A Malásia sofreu sua pior enchente em décadas em 2014, forçando 118.000 pessoas a serem deslocadas.