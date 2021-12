Prefeito de Londres, preocupado com a variante ômicron, busca resposta coordenada

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, "muito preocupado" com a disseminação da variante ômicron do coronavírus, dominante na capital britânica, lançou um procedimento de alerta para uma resposta coordenada dos serviços públicos.



Em todo o Reino Unido, foram registrados 90.418 novos casos de covid-19 no sábado, um ligeiro retrocesso em relação ao dia anterior (mais de 93.000) e após três dias consecutivos de novos recordes diários.



"O aumento do número de casos da variante ômicron em nossa capital é motivo de grande preocupação", disse o prefeito em nota, anunciando que declarou um "incidente grave" pela segunda vez desde o início da pandemia.



Este procedimento já havia começado em 8 de janeiro de 2021, quando os hospitais de Londres estavam ameaçados de colapsar.



"A variante ômicron rapidamente se tornou dominante, com um número de casos que não para de aumentar, assim como o número de pacientes em nossos hospitais", acrescentou Sadiq Khan, chamando todos os londrinos a se vacinarem.



Segundo a prefeitura de Londres, a cidade registrou 65.525 casos novos de coronavírus nos últimos sete dias, dos quais 26.418 nas últimas 24 horas.



Muitos serviços públicos, como hospitais de bombeiros ou a polícia, enfrentam falta de pessoal devido às ausências causadas pelo vírus.