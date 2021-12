Hong Kong acusa ativistas de incitarem boicote eleitoral

Hong Kong acusou ativistas estrangeiros de incitarem os eleitores a boicotar as eleições legislativas de domingo, as primeiras sob as novas regras de Pequim, e emitiu mandados de prisão contra eles.



As autoridades acusaram Nathan Law, um militante que vive no Reino Unido, de ter incitado um boicote à votação durante uma conferência virtual organizada no início deste mês.



A abstenção, o voto em branco ou nulo é legal em Hong Kong. No entanto, a partir desde ano, incitar essas práticas é crime e dez pessoas já foram presas.



Mandados de prisão também foram emitidos contra dois ativistas que pediram um boicote às eleições no exterior.



Os infratores podem pegar até três anos de prisão e multa de HK $ 200.000, cerca de 25.600 dólares.



Sunny Cheung, Timothy Lee, Carmen Lau e Kawai Lee - todos fora de Hong Kong - também foram objeto de mandados de prisão.



Na quinta-feira, eles organizaram um encontro ao vivo nas redes sociais durante o qual teriam incentivado os eleitores a ficarem em casa.



A elite política de Hong Kong elege novos membros do Conselho Legislativo desta cidade teoricamente semi-autônoma no domingo. Essas são as primeiras eleições "só para patriotas" depois das novas regras impostas por Pequim, que vetam candidatos da oposição.



Cada um dos 153 candidatos ao Conselho Legislativo teve que demonstrar sua lealdade política à China e seu "patriotismo" para ser elegível para um assento.