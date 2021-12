Ômicron: regiões alemãs querem restringir condições de ingresso no país

As regiões alemãs pediram ao governo federal, neste sábado (18), que endureça as regras de entrada no território e proíba as chegadas procedentes do Reino Unido, de modo a impedir a propagação da variante ômicron.



Em uma videoconferência, os ministros da Saúde dos 16 Estados federados pediram que seja obrigatória a realização de um teste de PCR de menos de 48 horas no caso dos passageiros maiores de 6 anos, contra os atuais 12, procedentes de países muito afetados por esta nova variante do coronavírus.



Pedem ainda que os testes rápidos de antígeno não sejam mais aceitos.



"Temos que adiar o máximo possível a propagação" desta variante "preocupante" e "altamente contagiosa", declarou Klaus Holetschek, da Baviera, em um comunicado.



O novo ministro da Saúde, Karl Lauterbach, acolheu a proposta com satisfação.



Os ministros regionais também pediram que o Reino Unido seja "rapidamente" incluído na categoria de territórios altamente afetados. Hoje, África do Sul e outros sete países africanos constam desta lista.



Vários países europeus, como a França, já tomaram medidas para limitar a entrada de viajantes do Reino Unido em seu território.