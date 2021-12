Erdogan promete 15 milhões de doses de vacina anticovid para a África

A Turquia enviará 15 milhões de doses de vacinas contra anticovid para a África, anunciou o presidente, Recep Tayyip Erdogan, no sábado (18) em uma grande cúpula de líderes do continente, acrescentando que as baixas taxas de vacinação naquele continente são uma "vergonha para a humanidade".



Ancara tem investido no desenvolvimento de relações comerciais e diplomáticas com o continente mais pobre do mundo durante todo o mandato de Erdogan como primeiro-ministro e como presidente.



Dirigindo-se a dezenas de líderes e ministros presentes, Erdogan afirmou que a Turquia enviará 15 milhões de doses da vacina anticovid-19 para a África, onde os casos estão aumentando rapidamente e as taxas de vacinação são baixas.



"Estamos cientes da injustiça global no acesso à vacina contra a covid-19 e do tratamento injusto que a África recebe", disse Erdogan. "É uma vergonha para a humanidade que apenas 6% da população africana tenha sido vacinada".



A Turquia está desenvolvendo sua própria vacina, conhecida como Turkovac, que está em processo de aprovação para uso emergencial. Após a autorização, será compartilhado com a África, disse Erdogan.



Não ficou claro, em suas declarações, se o país enviará primeiro algumas doses das vacinas aprovadas internacionalmente que administra atualmente, incluindo a desenvolvida pela Pfizer-BioNTech.



O número de novas infecções na África aumentou 57% na última semana, de acordo com cálculos da AFP - baseados em números oficiais.