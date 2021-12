Detentos fazem motim em prisão na Tailândia por foco de covid-19

Centenas de detentos atearam fogo em uma prisão de Krabi, no sul da Tailândia, durante um motim de dois dias iniciado pela falta de gestão de um foco de contágio da covid-19.



As autoridades devem fazer neste sábado (18) uma avaliação dos danos do motim, no qual vários presos ficaram feridos.



Desde a noite de quinta-feira (16), cerca de 400 presos protestam, reivindicando a saída dos reclusos contaminados com coronavírus.



Em geral, as prisões tailandesas apresentam um quadro de superlotação. Desde o início da pandemia, as autoridades penitenciárias lutam para conter a propagação do vírus. De acordo com o Departamento Correcional, mais de 87.000 casos de contágio e 185 óbitos foram registrados entre os presos.



A prisão da província de Krabi (sul) tem cerca de 2.100 detentos. Deste total, pelo menos 300 testaram positivo para o coronavírus.



Quase 93% dos 281.535 presos na Tailândia foram totalmente vacinados, informa o Departamento Correcional.