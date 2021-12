Governo etíope diz ter recuperado cidades dos rebeldes do Tigré

As autoridades etíopes declararam, neste sábado (18), que as forças do governo reconquistaram várias cidades das mãos dos rebeldes do Tigré, no norte do país.



Há mais de um ano, esta região sofre com um conflito que já deixou milhares de mortos.



Nas últimas semanas, o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed lançou uma "contra-ofensiva" para recuperar terreno contra os rebeldes da Frente da Libertação do Povo do Tigré (TPLF), contra os quais luta desde novembro de 2020.



O serviço de comunicação do governo informou hoje que as tropas "conseguiram controlar plenamente Sanqa, Sirinqa, assim como as cidades de Woldiya, Hara, Gobiye, Robit e Kobo".



Desde o final de outubro, ambas as partes reivindicam avanços territoriais. Nas zonas de combate, as comunicações estão bloqueadas, e o acesso aos jornalistas é limitado, dificultando a verificação independente no terreno.



Na sexta-feira, a ONU deu sinal verde para a criação de um mecanismo internacional para investigar os abusos cometidos durante o conflito na Etiópia. O governo reagiu, alertando que o mecanismo vai "agravar a situação no terreno".