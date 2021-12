Pentágono precisará de aval do Congresso para enviar veículos à Guatemala

O Pentágono precisará de luz verde do Congresso para qualquer transferência de veículos americanos para a Guatemala, de acordo com uma lei de defesa aprovada esta semana nos Estados Unidos que visa garantir que a ajuda militar à América Central seja transparente.



A Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA) de 2022, um pacote de 768 bilhões de dólares para financiar programas de defesa dos EUA, deve ser sancionada nos próximos dias pelo presidente Joe Biden. Foi aprovada na quarta-feira no Senado com amplo apoio, após ter sido acatada na semana passada pela Câmara dos Deputados.



A iniciativa inclui medidas promovidas pela legisladora Norma Torres, nascida na Guatemala e única centro-americana no Congresso americano, para garantir a supervisão da ajuda militar de Washington à região, origem da maioria dos migrantes sem documentos que chegam à fronteira sul do país.



"Infelizmente, vimos líderes corruptos e não democráticos usarem forças policiais contra seu povo e nossos próprios interesses na região", disse Torres em um comunicado. "Essas medidas ajudarão a abordar as causas profundas da migração da América Central e a apoiar nossa segurança nacional."



O texto estabelece que o Departamento de Defesa deve receber a aprovação do Congresso antes de enviar qualquer veículo dos EUA para a Guatemala.



Em março de 2019, os Estados Unidos suspenderam parte de sua cooperação militar com a Guatemala, por considerar que o país havia feito um uso "incorreto" de veículos doados para combater o narcotráfico.



Em 31 de agosto de 2018, vários Jeep J8 enviados pelo Pentágono ficaram parados em frente à sede da Comissão Internacional Contra a Impunidade na Guatemala (Cicig), vinculada à ONU. Isso aconteceu horas antes de o então presidente Jimmy Morales anunciar que não renovaria o mandato da Cicig, que iria investigá-lo por suspeitas de corrupção em sua campanha.



Torres denunciou o que considera uma intimidação à Cicig e emendou a NDAA de 2020 para exigir que a ajuda militar só possa ser usada para seu propósito original.



E recentemente denunciou que esses mesmos veículos podem ter sido usados este ano contra lideranças comunitárias do município guatemalteco de El Estor, em meio a protestos contra a atividade de uma mineradora da região.



A NDAA de 2022 também requer uma série de relatórios do Pentágono relacionados à assistência de segurança para os países do Triângulo Norte, compostos por Guatemala, El Salvador e Honduras.



Além disso, solicita uma avaliação do Comando Sul, responsável pelas operações militares americanas no Caribe, América Central e do Sul, sobre como os programas do Triângulo Norte promovem o estado de direito e o respeito aos direitos humanos, assim como a estratégia de defesa dos Estados Unidos.