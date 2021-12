Estado de emergência é declarado no centro de São Francisco devido a mortes por drogas

O prefeito de São Francisco declarou estado de emergência nesta sexta-feira (17) em um distrito do centro da cidade afetado por um grave aumento de overdoses fatais por uso de drogas, causadas principalmente pelo fentanil.



O bairro de Tenderloin, ao sul do centro comercial e turístico Union Square, tornou-se o epicentro de uma crise de opioides que surgiu em todo o país.



"Estamos perdendo mais de duas pessoas por dia por overdose de drogas, principalmente fentanil, e principalmente em Tenderloin e SoMa", alertou o supervisor da cidade, Matt Haney, referindo-se a um distrito central vizinho.



"Esta é uma emergência de saúde pública que requer uma resposta em nível de crise, com enorme urgência, coordenação e determinação para enfrentar esta epidemia".



Overdoses de drogas em São Francisco aumentaram dramaticamente desde meados da década de 2010, quando o fentanil, um opioide sintético altamente potente, se infiltrou na cidade.



Um recorde de 711 pessoas morreram de overdoses no ano passado, um número que deve cair levemente em 2021, de acordo com uma contagem do San Francisco Chronicle.



A declaração assinada nesta sexta-feira pelo prefeito London Breed permite que as autoridades abram rapidamente abrigos e serviços de saúde mental sem passar por comissões de zoneamento, planejamento e diretrizes de contratação.



Uma manobra semelhante à que foi ordenada emergencialmente em função da covid-19 em toda a cidade em fevereiro de 2020.



As mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos aumentaram para mais de 100.000 este ano, agravadas por uma enxurrada de pílulas falsas vendidas online.



O distrito de Tenderloin, próximo à Prefeitura, há muito tempo é um lugar movimentado para os sem-teto e enfrenta problemas com o uso e o tráfico de drogas.



Breed disse que a medida iria "interromper a atividade ilegal na vizinhança" e "fornecer às pessoas o tratamento e o apoio de que precisam".



Os problemas de abuso de substâncias explodiram em meio à pandemia, à medida que muitos programas de tratamento foram interrompidos ou revertidos e as taxas de uso de álcool e drogas aumentaram.