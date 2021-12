Diplomatas europeus envolvidos nas negociações para resgatar o acordo nuclear com o Irã disseram nesta sexta-feira (17) que "algum progresso técnico" foi alcançado, mas advertiram que o diálogo está "rapidamente chegando ao fim da linha".



"Nas últimas 24 horas alguns avanços técnicos foram feitos", mas "sobra muito pouco espaço para negociações", afirmaram os representantes da França, Alemanha e Reino Unido (E3) em comunicado após o encerramento de um ciclo de negociações em Viena.



"Estamos chegando rapidamente ao fim da linha nessa negociação", acrescentaram, expressando que a pausa solicitada pelo Irã é "decepcionante".



O chefe da delegação iraniana, Ali Bagheri, afirmou seu desejo de retornar a Teerã, disse o E3, que lamenta "uma pausa decepcionante" nas negociações, por um motivo indeterminado.



Encontrando-se com seus pares do Irã, China e Rússia, eles encerraram a sétima sessão após vários dias de discussões "duras e intensas", de acordo com Teerã. Embora não tenham definido uma data para um novo compromisso, eles esperam que seja antes do final do ano.



Todos os outros aliados estavam "prontos para continuar as discussões", disseram eles, e pediram aos iranianos que "as retomem rapidamente" e acelerem o passo.



"Fizemos bons progressos esta semana", disse Ali Bagheri no Twitter antes de encerrar as negociações e especificar que "continuarão após uma pausa de alguns dias".



As negociações (retomadas no final de novembro) - que buscam que os Estados Unidos voltem ao acordo internacional e que o Irã se comprometa a conter suas atividades nucleares - começaram em abril, mas foram paralisadas por vários meses devido à eleição de um novo governo em Teerã.



Diplomatas da UE e dos Estados Unidos têm sido cautelosos e delegados do Reino Unido, França e Alemanha - que fazem parte do acordo internacional - alertaram na segunda-feira que "tempo precioso" está sendo desperdiçado com "posições inconsistentes do Irã".



Os Estados Unidos, que sob Donald Trump retiraram-se do acordo em 2018 e restabeleceram as sanções contra o Irã, estão participando indiretamente do diálogo.



Após a retirada dos EUA, o Irã deu vários passos para aumentar suas atividades nucleares.



- Memória de câmera extraviada -



No início do ano, Teerã também começou a restringir as atividades do órgão da ONU que supervisiona as atividades nucleares, a AIEA.



Na quarta-feira, Teerã e a AIEA, com sede em Viena, anunciaram que chegaram a um acordo para substituir as câmeras de uma fábrica de centrífugas em Karaj, que o Irã diz terem sido danificadas em junho em um ataque que atribui a Israel.



O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira que tem "dúvidas" sobre a perda de uma unidade de memória de uma câmara do complexo, especificando que não há acordo com o Irã sobre o assunto.



Quando questionado se esse dispositivo poderia ter sido perdido no ataque de junho, Grossi respondeu que tinha "dúvidas sobre isso".



Grossi admitiu que há uma "preocupação" sobre a perda desses dados em Karaj, mas acrescentou que existem "muitos métodos e técnicas" que podem ajudar a reconstruir o quebra-cabeça.



"Não se esqueça que esta é uma usina que conhecemos muito bem, sabemos quais são os equipamentos que existem", disse.