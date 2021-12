Ataque de rebeldes houthis mata 14 soldados sudaneses no Iêmen

Um ataque dos rebeldes houthis matou 14 soldados sudaneses no noroeste do Iêmen, perto da fronteira com a Arábia Saudita, informaram nesta sexta-feira (17) fontes militares iemenitas.



Os soldados sudaneses morreram em um ataque contra as instalações da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita em Haradh, na província de Hajjah, disseram as fontes à AFP.



O Sudão faz parte da coalizão militar que intervém no Iêmen desde 2015 para apoiar o governo reconhecido internacionalmente contra os rebeldes vinculados ao Irã. Ambas as partes travam um conflito sangrento, que afundou o país em uma das piores crises humanitárias do mundo.



A guerra entre as autoridades iemenitas e os insurgentes acontece desde 2014 e terá causado, direta e indiretamente (também por fome, doenças e falta de água), a morte de aproximadamente 377.000 pessoas até o fim deste ano, segundo um relatório da ONU.



O conflito, que também provocou o deslocamento de milhões de pessoas, fez com que que mais de 80% da população, de cerca de 30 milhões, passasse a depender de ajuda internacional.