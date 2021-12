Tunísia registra marchas a favor e contra Saied em aniversário da Primavera Árabe

Centenas de pessoas marcharam nesta sexta-feira (17) em Tunes, a capital da Tunísia, em manifestações contra e a favor do presidente, Kais Saied, e em clima de tensão, no dia em que se comemora a revolta de 2011 que deu origem à Primavera Árabe.



As manifestações acontecem dias depois de Saied prolongar a medida que congelou o Parlamento e atribuiu plenos poderes a si mesmo, cuja decisão foi tomada em julho, até a realização das eleições legislativas de 17 de dezembro de 2022.



Os opositores a Saied se reuniram no centro da capital para protestar contra o que chamam de "golpe de Estado", enquanto, há poucos metros dali, apoiadores do presidente se manifestavam contra a corrupção.



Os opositores de Saied, como o partido de inspiração islamista Ennahdha, se posicionaram contra as medidas do governo, mas muitos tunisianos, cansados de um sistema que percebem como corrupto e ineficaz, aceitaram com satisfação as decisões do presidente.



Nesta sexta-feira completam 11 anos desde que o vendedor ambulante Mohamed Bouazizi ateou fogo em si mesmo, um gesto que provocou manifestações em todo o país e derivou em um movimento mais amplo de protesto em toda a região, que ficou conhecido como Primavera Árabe.



Até agora, a data comemorativa da revolução era 14 de janeiro, quando o ditador Ben Ali partiu para o exílio. Contudo, Saied declarou este mês que a celebração oficial seria transferida para 17 de dezembro, pois ele considera que a revolução ainda não foi concluída.