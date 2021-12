FBI investiga ameaça de ataque a escola postada no TikTok

O FBI disse estar investigando uma ameaça de múltiplos ataques com armas de fogo contra escolas que apareceu na popular plataforma TikTok, enquanto instituições de ensino de todo o país enviavam alertas aos pais de alunos nesta sexta-feira (17).



Os distritos escolares e as forças de segurança minimizaram a credibilidade do vídeo. Porém, muitas escolas estão em alerta, já que a ameaça chega menos de três semanas após a morte de quatro estudantes em um tiroteio em uma escola de ensino médio em Oxford, Michigan.



"Há informações circulando de que hoje pode ser um dia de ataques a escolas. O governo e a polícia de DC estão bem cientes disso e muito atentos", disse uma mensagem enviada aos pais por uma escola em Takoma Park, Washington.



O distrito escolar de Pennsbury, na Pensilvânia, informou aos pais que haveria um aumento da presença policial ao redor dos prédios das escolas, embora não achassem que a "ameaça fosse crível".



O TikTok disse que estava investigando. "Lidamos com os rumores de ameaças com a maior seriedade, razão pela qual estamos trabalhando com as autoridades policiais para investigar as advertências de possíveis atos de violência nas escolas", disse a empresa em um comunicado.



"Não encontramos evidências de que tais ameaças se originaram ou se espalharam pelo TikTok", acrescentou.