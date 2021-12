Suíça aperta medidas anticovid e reintroduz o teletrabalho

A Suíça vai reforçar suas medidas contra a covid a partir de segunda-feira(20) para tentar conter a quinta onda da epidemia e se antecipar à chegada da variante ômicron, anunciou o governo federal, limitando severamente o acesso de pessoas não vacinadas e impondo o retorno ao teletrabalho.



"Só os vacinados ou curados passarão a ter acesso ao interior de restaurantes, estabelecimentos culturais e instalações esportivas ou de lazer, além de eventos internos", afirmou o conselho federal em nota.



É o que se chama 2G na Suíça, do alemão genesen (curado) e geimpft (vacinado).



Na véspera das festas de Natal, geralmente em família no país alpino, as reuniões serão limitadas a dez pessoas, incluindo crianças, se um dos participantes com 16 anos ou mais não for vacinado ou curado.



Para as autoridades federais, essas medidas devem conter infecções de pessoas não vacinadas "porque elas transmitem o vírus com mais facilidade e enfrentam complicações com mais frequência".



A maioria dos pacientes em terapia intensiva - tanto na Suíça quanto em outras partes do mundo - não foi vacinada.