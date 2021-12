Reino Unido registra recorde de novos casos de covid-19 em 24h

O Reino Unido registrou, nesta sexta-feira (17), pelo terceiro dia consecutivo, um recorde de infecções de covid-19, com 93.045 novos casos e 111 óbitos registrados nas últimas 24 horas - conforme números das autoridades sanitárias.



Reino Unido é um dos países mais afetados no mundo pela pandemia, com 147.048 mortos, 111 nesta sexta-feira.



A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que a ômicron já é a variante dominante no país, "o tsunami que avisei há cerca de uma semana está começando a nos atingir", acrescentou.



O premier do País de Gales, Mark Drakeford, pediu aos cidadãos que se preparassem para a "tempestade de ômicron" e anunciou que a partir de 26 de dezembro as boates do país serão fechadas e a distância social retornará às lojas e locais de trabalho.



O Reino Unido lançou uma campanha massiva de vacinação de reforço para atingir o maior número de pessoas antes do final do ano.



"Não estamos apenas focados em garantir que teremos o início de vacinação mais rápido da Europa ... mas também que, graças à campanha Get Boosted Now, podemos evitar algumas das consequências mais prejudiciais da ômicron", disse o primeiro-ministro Boris Johnson.



Enquanto a pressão aumenta para que Johnson anuncie medidas mais restritivas, o ministro Oliver Dowden disse que o governo está mantendo o "equilíbrio".