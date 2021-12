Novo romance de Houellebecq chega às livrarias em janeiro

O novo romance de Michel Houellebecq, "Anéantir" ("Aniquilar", em tradução literal), chega às lojas em 7 de janeiro - anunciou a editora Flammarion, em seu site, nesta sexta-feira (17).



Houellebecq é um dos escritores franceses mais traduzidos no mundo.



Depois de "Submissão" (2015) e "Serotonina" (2019), suas duas últimas obras, o autor continua a escolher títulos de uma única palavra.



O conteúdo do material enviado à imprensa poderá começar a ser divulgado somente depois de 30 de dezembro. Houellebecq antecipou que não dará entrevistas para promover o livro, de 736 páginas.



O autor participou da elaboração do volume. Segundo ele, seu modelo foram os livros impressos na Alemanha, mais pesados, mais rígidos e resistentes, e com um papel que permanece branco.