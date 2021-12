Alemanha deve se preparar para grande onda da variante ômicron

A Alemanha, afetada por um importante aumento de contágios de covid-19, deve se preparar para uma nova "grande onda" provocada pela rápida propagação da variante ômicron, alertou nesta sexta-feira o ministro da Saúde, Karl Lauterbach.



"Devemos nos preparar para um desafio sob uma forma que ainda não conhecemos; inclusive uma evolução mais suave (da doença) não fará grande diferença", declarou o ministro.



O nível de perigo da nova variante continua difícil de avaliar, apesar do fato de que as infecções parecem menos graves, disse Lauterbach.



Isso "talvez mantenha o número de mortes em um nível baixo durante duas ou três semanas, mas o aumento do número de casos pode neutralizar esta vantagem", destacou o ministro, que considerou "inevitável" a chegada de um período difícil.



A Alemanha enfrenta um aumento expressivo dos contágios pela variante delta. O número de casos diminuiu levemente após a introdução de várias restrições, mas o nível de infecções continua alto.



A quantidade de novos casos em 24 horas superou na sexta-feira a marca de 50.000, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).



Como o indicador não diminui com rapidez suficiente, e levando em consideração a carga elevada de casos que acabam em UTIs e a chegada da variante ômicron, o RKI advertiu que "a evolução atual continua sendo muito preocupante".



O instituto defendeu a manutenção e, inclusive, aumento das restrições.



O índice de pessoas com as duas doses da vacina contra a covid-19 na Alemanha atingiu esta semana a marca de 70% da população.