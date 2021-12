Kim Jong-un se fecha cada vez mais à influência estrangeira

Educado na Suíça e fã de basquete, Kim Jong-un parecia aberto às ideias estrangeiras, mas, ao iniciar a segunda década no poder na Coreia do Norte, está erguendo uma fortaleza cada vez mais fechada às influências externas.



Durante décadas, a Coreia do Norte tem sido um dos países mais isolados do mundo, com um regime que tenta manter o controle ferrenho da informação que entra e sai de suas fronteiras.



Estas restrições foram flexibilizadas inicialmente com Kim Jong-un, que permitiu que os mercados desempenhassem um papel mais relevante na frágil economia norte-coreana e convidou artistas do estilo sul-coreano K-Pop a tocar em Pyongyang em 2018.



Mas a situação do país piora diante do bloqueio autoimposto pelo coronavírus, uma medida com consequências ainda mais amplas do que as sanções internacionais impostas por seu programa nuclear.



Regras rígidas foram restabelecidas enquanto Kim tenta fortalecer a solidariedade interna e garantir seu controle sobre a sociedade em tempos de adversidade, afirmam analistas.



"A crescente censura sugere que o regime está menos confiante", opina o diretor do Korea Economic Institute, Troy Stangarone.



Kim, que passou grande parte da infância na Suíça, pareceu durante um tempo mais flexível a respeito da cultura estrangeira.



Em 2012, a televisão estatal exibiu imagens do líder com os polegares para cima diante de um grupo feminino com minissaias que tocava a trilha sonora do filme americano "Rocky", em um palco decorado com personagens da Disney.



Também fez vista grossa ao grande mercado clandestino do país, o "jangmadang".



O papel crescente das forças de mercado na economia (oficialmente censurado) atingiu sua maior expansão em 17 anos em 2016, segundo o Banco da Coreia, o banco central da Coreia do Sul.



- Mudança recente -



No ano seguinte, porém, alguns setores-chave da economia foram alvo de sanções por parte do Conselho de Segurança da ONU, após testes de mísseis que poderiam atingir todo território dos Estados Unidos e dos testes nucleares mais potentes até hoje.



Analistas apontam que a confiança de Kim diminuiu depois do fracasso, em 2019, de sua aproximação diplomática com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não levou a uma suspensão das sanções.



A pandemia e o fechamento das fronteiras provocaram em 2020 a maior contração na economia do país em duas décadas, segundo o Banco da Coreia.



Este ano, Kim advertiu que o país enfrenta a "pior situação" já vista.



Diante da adversidade, o líder norte-coreano apostou no retorno da economia centralizada, com o regime retomando o controle sobre o comércio exterior e os mercados domésticos em um congresso do partido em janeiro.



Pyongyang também promulgou uma lei que condena quem possui produtos sul-coreanos a 15 anos de prisão. A imprensa estatal citou Kim pedindo para se extirpar "o câncer vicioso que ameaça nossa ideologia e nosso sistema social".



"Em tempos de adversidade, o regime precisa reforçar o controle para reafirmar sua autoridade", disse Stangarone.



- "Geração Jangmadang" -



Historicamente, a Coreia do Norte tentou combater a "invasão cultural e ideológica".



Todos os rádios e televisões são pré-configurados para receber apenas o sinal da mídia estatal, enquanto o governo bloqueia o acesso à Internet global aos cidadãos comuns.



Analistas afirmam que esse tipo de censura será cada vez mais difícil de manter, porque o material estrangeiro já está amplamente difundido dentro da Coreia do Norte - sobretudo, entre as gerações mais jovens, que trocam o material em pendrives.



Em um estudo para o Instituto pela Paz e os Estudos de Unificação da Universidade Nacional de Seul, quase metade dos 116 norte-coreanos que deixaram o país em 2018 e 2019 disseram que assistiam com frequência a programas de entretenimento do país vizinho.



Cho Han-bum, pesquisador do Instituto para a Unificação Nacional da Coreia, disse que a chamada "Geração Jangmadang" - aqueles nascidos e criados durante e após a fome dos anos 1990 - provavelmente resistirão a esta censura renovada.



Como o Estado era incapaz de providenciar comida durante sua infância, eles tiveram de se defender por conta própria, dependendo do mercado para sobreviver, e são menos leais à liderança, diz Cho.



"Um conflito entre a abordagem conservadora de Kim e os millennials e a geração Z do Norte - que gostam de dramas sul-coreanos e da música do (grupo sul-coreano) BTS - é inevitável", acrescenta.



