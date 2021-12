Inundações deixam 12 mortos em Erbil, no Curdistão iraquiano

Doze pessoas morreram nesta sexta-feira (17) em inundações causadas por chuvas torrenciais nos subúrbios de Erbil, no Curdistão, no norte do Iraque.



No final da tarde, o governador da província, Omid Khoshnaw, anunciou um "balanço final" de 12 mortos. Indicou, em coletiva de imprensa, que entre as vítimas estão dois cidadãos filipinos, um turco e um bebê de dez meses.



As inundações começaram às 4h00 e entre as vítimas estão mulheres e crianças", essencialmente em bairros populares situados ao leste da cidade de Erbil (capital da província homônima), afirmou o governador, mencionando "importantes danos materiais".



Quatro membros da equipe de Defesa Civil ficaram feridos, quando seu carro foi levado pela correnteza, acrescentou.



Um porta-voz da Defesa Civil de Erbil, Sarkawt Karach, disse à AFP que entre as pessoas mortas uma foi atingida por um raio, e as outras se afogaram em suas casas".



Ele informou ainda que "buscas por pessoas desaparecidas estão em curso", ressaltando que o número de mortos pode ser maior.



Nos arredores de Erbil, um repórter da AFP viu torrentes de água lamacenta correndo pelas estradas. Várias famílias tiveram que deixar suas casas.



Ao longo de algumas estradas, ônibus, caminhões e caminhões-tanque foram arrastados pela água.



O governador da província de Erbil pediu aos moradores que fiquem em casa, salvo em caso de necessidade. Segundo ele, novas chuvas estão previstas.



"As forças de segurança e a polícia estão em estado de alerta, assim como as equipes médicas e de Defesa civil e os municípios da região", explicou.