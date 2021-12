Embaixador na ONU do governo afegão deposto deixa o cargo

O embaixador nas Nações Unidas indicado pelo anterior governo afegão, derrubado pelos talibãs, deixou o cargo - anunciou a instituição nesta quinta-feira (17).



Ghulam Isaczai "renunciou ao cargo em 15 de dezembro", de acordo com uma carta recebida na quinta-feira, disse o porta-voz da ONU Farhan Haq à AFP.



A embaixada do Afeganistão na ONU não pôde ser contatada na noite de quinta-feira.



Depois da retomada do poder em agosto por parte dos talibãs, a missão afegã na ONU tem lutado para se manter operacional, disseram fontes diplomáticas.



Em 14 de setembro, Isaczai pediu às Nações Unidas que o confirmassem como embaixador para o Afeganistão, apesar da mudança de poder em Cabul.



No mesmo mês, os talibãs solicitaram a acreditação de Suhail Shaheen, ex-porta-voz do movimento, como novo embaixador, em substituição a Isaczai.



O representante nomeado pelo governo anterior participou do Conselho de Segurança em novembro passado, no qual criticou abertamente os novos líderes islâmicos afegãos.



No início de dezembro, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução, adiando por tempo indeterminado a decisão sobre esta disputa.



Os talibãs disseram que a ONU ignora os direitos do povo afegão. Durante seu primeiro mandato, entre 1996 e 2001, o Talibã não teve um embaixador nas Nações Unidas.