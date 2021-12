Equipes de resgate tentam salvar último dos 21 presos em mina ilegal na China

Equipes de emergência tentavam resgatar nesta sexta-feira o último dos 21 trabalhadores presos em uma mina ilegal de carvão no norte da China, uma atividade que tem grande demanda devido ao aumento do preço do combustível fóssil.



O grupo ficou preso na inundação da mina na quarta-feira na cidade de Xiaoyi, na província de Shanxi, grande produtora de carvão.



Centenas de funcionários foram enviados ao local e três bombas são usadas para drenar a água.



O canal estatal CCTV informou que a entrada estreita e escondida da mina ilegal, assim como a ausência de um mapa, dificulta o resgate.



As equipes de resgate conseguiram retirar 20 mineiros do local no fim da tarde e prosseguiam os os esforços para salvar a única pessoa que continuava bloqueada, informou a imprensa estatal.



Três altos funcionários do governo da cidade de Xiaoyi foram destituídos de seus cargos após o acidente, anunciou a administração local.



Sete pessoas foram detidas pelo acidente e a polícia procura o proprietário da mina.



A China gera 60% de sua energia com o carvão e aumentou nos últimos meses a extração para enfrentar a escassez de energia, que provocou apagões e fechamentos de fábricas.



As autoridades afirmam que alta demanda de carvão elevou os preços e estimula a mineração ilegal.