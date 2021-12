Senado dos EUA aprova nomeado por Biden para embaixador da China

O Senado americano aprovou nesta quinta-feira (16) a nomeação do diplomata veterano Nicholas Burns como embaixador em Pequim, preenchendo um posto que estava vago há mais de um ano, apesar do interesse crescente de Washington na China.



O Senado alcançou o número chave de 50 votos para aprovar Burns em uma confirmação em curso, realizada depois de o senador Marco Rubio retirar suas objeções.



Durante sua audiência no Senado em outubro, Burns, que foi embaixador dos Estados Unidos na Grécia e na Otan, chamou a China de um "agressor" na região e prometeu "competir vigorosamente", enquanto busca cooperação em áreas como as mudanças climáticas.



Biden nomeou Burns em agosto, mais de um semestre depois de ter chegado à Casa Branca.



Rubio reteve a nomeação, acusando Burns de não ser forte, nem claro o suficiente sobre os acordos passados com a China.



Apesar do voto contrário, Rubio acabou permitindo a confirmação depois que longas negociações obtiveram o apoio bipartidário e a aprovação, mais cedo nesta quinta, de um ato para praticamente proibir todas as importações da região de Xinjiang, no nordeste da China, por preocupações com o trabalho forçado, expressas pela minoria uigur.



Os democratas argumentaram que os Estados Unidos precisam de um embaixador em Pequim para implementar a lei, e Burns tinha apoio amplo de outros republicanos após sua longa trajetória no governo.



O diplomata de 65 anos serviu como o número três do Departamento de Estado durante a presidência de George W. Bush e foi porta-voz do Departamento durante o mandato de Bill Clinton.



Burns se retirou do Serviço Estrangeiro em 2008, tornando-se professor da Universidade de Harvard.



Foi um crítico declarado de Donald Trump, a quem acusava de abandonar um consenso americano de longa data de defender os aliados dos Estados Unidos, incentivando a democracia e dando as boas-vindas aos imigrantes legais.



O embaixador de Trump na China, Terry Branstad, renunciou em outubro de 2020 para ajudar na campanha de reeleição do então presidente republicano contra Biden.