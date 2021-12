Petróleo volta a fechar em alta, puxado por dólar e Fed

Os preços do petróleo mantiveram o impulso da quarta-feira e continuaram subindo nesta quinta (16), ajudados por um dólar debilitado e uma postura mais combativa do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre a inflação.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou a 75,02 dólares, em alta de 1,54% com base no fechamento anterior.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro subiu 2,13% a 72,38 dólares.



Com sua decisão de suspender mais rapidamente suas medidas de apoio à economia sem modificar sua trajetória, o banco central americano "dá a impressão de que tudo está sob controle", resumiu Barbara Lambrecht, analista da Commerzbank, em nota.



Uma queda maior do que o esperado das reservas americanas na semana passada e um recuo do dólar - que barateia o preço do barril de petróleo cru - também sustentaram os preços nesta quinta-feira.



Na sexta, o Departamento de Energia porá à venda 18 dos 50 milhões de barris das reservas estratégicas americanas que o presidente Joe Biden decidiu lançar no mercado para combater o aumento dos preços da gasolina.