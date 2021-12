G7 pede cooperação frente à ômicron, 'maior ameaça atual à saúde pública mundial'

Os ministros da Saúde dos países do G7 pediram na noite desta quinta-feira (16) uma cooperação frente à variante ômicron do coronavírus, que qualificaram de "maior ameaça atual para a saúde pública mundial".



Após sua última reunião de quinta-feira sob a presidência britânica do G7, os ministros se mostraram "profundamente preocupados com o aumento do número de casos" da variante e consideraram "mais importante do que nunca cooperar estreitamente", assim como "vigiar e compartilhar dados".



"Isso será chave" diante de uma "situação que avança rapidamente".



Os ministros da Saúde das grandes potências do G7 "reiteraram seu compromisso" frente às promessas do G7 e do G20 de "lutar contra a pandemia em curso e construir as defesas para o futuro".



Ressaltaram que "trabalhar juntos é crucial frente à onda da ômicron, que cresce rapidamente".



Eles destacaram a importância de um "acesso equitativo aos diagnósticos, ao sequenciamento do genoma" e às vacinas e aos tratamentos.



Em relação às vacinas, insistiram na importância das campanhas de reforço, os "testes regulares", assim como as medidas "não farmacológicas".