Um israelense morre e dois ficam feridos em ataque na Cisjordânia ocupada

Um homem matou a tiros um israelense e feriu outros dois nesta quinta-feira (16) perto de uma colônia da Cisjordânia ocupada, segundo um médico do serviço de emergência israelense.



O médico do serviço de resgate Magen David Adom afirmou ter tentado sem sucesso ressuscitar um passageiro inconsciente que estava sentado no banco de trás de um veículo, após ter sido baleado, e "fomos obrigados a declará-lo morto".



"O motorista do carro e outro passageiro estavam inconscientes (...) e sofreram ferimentos leves provocados pelos vidros quebrados" das janelas, acrescentou.



O exército israelense informou que está procurando o agressor.



Os médicos disseram que o ataque ocorreu perto da colônia Shavei Shomron, na Cisjordânia ocupada.



O ministro da Defesa, Benny Gantz, expressou suas condolências "à família da vítima do terrorismo, assassinada em Judeia Samaria", nome dado por Israel à Cisjordânia.



Na semana passada, a polícia israelense deteve uma jovem palestina de 14 anos, suspeita de esfaquear um vizinho, um israelense morador de uma colônia ao leste de Jerusalém.



Desde outubro de 2015, Jerusalém, a Cisjordânia ocupada e Israel têm sido palco durante meses de ataques anti-israelenses, na maioria das vezes cometidos por jovens palestinos isolados.



Desde então, a violência diminuiu de intensidade, mas persiste esporadicamente.



A colonização israelense, ilegal segundo o direito internacional, tem continuado durante todos os governos israelenses desde 1967.