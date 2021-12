Restrições de viagens são 'ineficazes' contra ômicron, segundo setor aéreo europeu

O setor de aviação europeu alertou os governos nesta quinta-feira (16) que as restrições a viagens são "inúteis" e "ineficazes" em face do avanço da variante ômicron do coronavírus.



"Um determinado número de países, incluindo França, Itália e Reino Unido, acabaram de restabelecer as restrições de deslocamento para viajantes vacinados, em reação aos riscos para a saúde pública associados à variante ômicron", destacaram as organizações ACI Europe e Airlines for Europe (A4E), que reúnem aeroportos e companhias aéreas do continente.



Na quarta-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) alertou que a vacinação "não é suficiente" para interromper as transmissões e objetivou reimpor medidas como o teletrabalho, o uso de máscara ou a limitação de capacidade em espaços públicos.



As organizações indicaram que o ECDC "reconheceu que é inútil incluir restrições ao movimento" e sublinharam que este tipo de medidas são contrárias ao certificado sanitário europeu lançado há poucos meses. Com ele, é permitido que pessoas vacinadas ou testadas circulem nos países da UE.



O pronunciamento chega em um momento em que os líderes europeus devem conciliar uma decisão na cúpula de Bruxelas antes do avanço da ômicron, que, segundo a Comissão Europeia, pode se tornar a variante dominante em meados de janeiro.



Alguns países como Irlanda, Portugal, Itália e Grécia impuseram teste negativo aos viajantes europeus, sem exceção dos vacinados.



A França anunciou que, a partir de sábado, vai proibir a maioria das viagens ao Reino Unido, com algumas exceções, para conter a "rápida" disseminação da variante.